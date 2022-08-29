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Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев из Чечни на Украину

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев из республики в зону проведения военной спецоперации на Украине.
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев из Чечни на Украину
  • РИА Новости

«На защиту интересов России в Донбасс отправились достойные её сыны — добровольцы, которые имеют жёсткую и непримиримую позицию по отношению к бандеровщине и любым проявлениям нацизма», — написал он в Telegram.

По словам Кадырова, добровольцы прошли курс ускоренной тактической и огневой подготовки.

Он также пожелал отправившимся на Украину успешного выполнения задач, поставленных руководством, и скорейшего возвращения домой.

«Пусть их мужество, отвага и героизм принесут победу России и Донбассу», — заключил Кадыров.

Ранее Кадыров попросил президента России Владимира Путина дать возможность быстро закончить спецоперацию на Украине.

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