Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев из Чечни на Украину
- РИА Новости
«На защиту интересов России в Донбасс отправились достойные её сыны — добровольцы, которые имеют жёсткую и непримиримую позицию по отношению к бандеровщине и любым проявлениям нацизма», — написал он в Telegram.
По словам Кадырова, добровольцы прошли курс ускоренной тактической и огневой подготовки.
Он также пожелал отправившимся на Украину успешного выполнения задач, поставленных руководством, и скорейшего возвращения домой.
«Пусть их мужество, отвага и героизм принесут победу России и Донбассу», — заключил Кадыров.
Ранее Кадыров попросил президента России Владимира Путина дать возможность быстро закончить спецоперацию на Украине.