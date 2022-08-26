Кадыров предложил дать чеченским подразделениям возможность быстро завершить СВО

Чеченский лидер Рамзан Кадыров попросил президента России Владимира Путина дать возможность быстро закончить спецоперацию на Украине.

«Прошу и ещё раз очень даже прошу Верховного главнокомандующего дать нам возможность закончить спецоперацию и не затягивать эту операцию. Если из мирового сообщества 15% против нас — это не значит, что весь мир против нас. Мы эти 15% можем быстро усмирить, абсолютно никаких проблем нет», — сказал Кадыров в аудиосообщении, опубликованном в Telegram.

Глава Чечни также заявил, что у чеченских подразделений сейчас «больше возможностей», чем когда-либо.

14 августа Рамзан Кадыров сообщил об отправке новой части добровольцев из Чечни в зону проведения военной спецоперации в Донбассе.

В мае на RTД вышла первая и вторая части фильма «Битва за свободу», в котором рассказывается о работе чеченского спецназа «Ахмат» в ходе спецоперации России по защите республик Донбасса.