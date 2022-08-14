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Кадыров сообщил об отправке нового подразделения добровольцев из Чечни на Украину

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке новой части добровольцев из республики в зону проведения военной спецоперации в Донбассе.

«Очередной контингент добровольцев выехал сегодня в зону проведения специальной военной операции в Донбассе из международного аэропорта Грозного имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — написал он в своём Telegram.

По словам Кадырова, добровольцы хорошо обучены инструкторами российского университета спецназа. Глава Чечни пожелал им удачи и скорейшего возвращения на родину.

Ранее в Минобороны России заявили, что союзные силы в результате наступления полностью освободили населённый пункт Пески в ДНР.

Также сообщалось, что союзные силы ДНР и России выбили с южной окраины Марьинки украинские подразделения.

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