Кадыров сообщил об отправке нового подразделения добровольцев из Чечни на Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке новой части добровольцев из республики в зону проведения военной спецоперации в Донбассе.

«Очередной контингент добровольцев выехал сегодня в зону проведения специальной военной операции в Донбассе из международного аэропорта Грозного имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — написал он в своём Telegram.

По словам Кадырова, добровольцы хорошо обучены инструкторами российского университета спецназа. Глава Чечни пожелал им удачи и скорейшего возвращения на родину.

Ранее в Минобороны России заявили, что союзные силы в результате наступления полностью освободили населённый пункт Пески в ДНР.

Также сообщалось, что союзные силы ДНР и России выбили с южной окраины Марьинки украинские подразделения.