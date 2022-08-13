«В результате наступательных действий союзных сил»: в МО РФ сообщили о полном освобождении населённого пункта Пески

Союзные силы в результате наступления полностью освободили населённый пункт Пески в ДНР. Об этом заявили в Минобороны РФ. Кроме того, ВКС России нанесли высокоточные удары по пункту временной дислокации 10-й горной штурмовой бригады в окрестностях населённого пункта Переездное в ДНР. В районе Краматорска уничтожены пусковая установка HIMARS и склад c боеприпасами к ней.

Населённый пункт Пески в ДНР полностью освобождён. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате наступательных действий союзных сил полностью освобождён населённый пункт Пески Донецкой Народной Республики», — заявил Конашенков.

Представитель МО РФ добавил, что в результате ударов высокоточных ракет большой дальности морского и наземного базирования, а также реактивных систем залпового огня по резервам противника в районе железнодорожной станции Гавриловка Харьковской области уничтожены свыше 70 и ранены более 300 военнослужащих 30-й механизированной бригады ВСУ.

«Движение на данном участке железной дороги полностью заблокировано», — отметили в МО РФ.

Кроме того, ВКС России нанесли высокоточные удары по пункту временной дислокации 10-й горной штурмовой бригады в районе населённого пункта Переездное в ДНР. В результате были уничтожены до 170 националистов и 12 единиц военной техники, подчеркнули в Минобороны.

«В ходе наступательных действий союзных сил в районе населённого пункта Артёмовск Донецкой Народной Республики полностью уничтожены две роты 72-й механизированной бригады», — сообщили в МО РФ.

Сосредоточенные огневые удары по пунктам управления подразделений 66-й механизированной бригады и вооружённого формирования «Правый сектор»* в ДНР уничтожили более 100 националистов и десять единиц военной техники.

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Уничтожены установка HIMARS и боеприпасы

В районе Краматорска ДНР уничтожены пусковая установка HIMARS и склад c боеприпасами к ней. В Николаевской области уничтожены два вертолёта Ми-24 Воздушных сил Украины. Также поражены четыре пункта управления, живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 143 районах.

В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ подавили два взвода реактивных систем залпового огня «Град», три артиллерийских взвода орудий «Акация», а также пять взводов гаубиц Д-30.

Российские средства ПВО за сутки уничтожили четыре украинских беспилотника в Николаевской и Харьковской областях и сбили в воздухе четыре реактивных снаряда HIMARS в районе Новой Каховки.

Как добавили в МО РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 267 самолётов, 148 вертолётов, 1736 беспилотников, 365 зенитных ракетных комплексов, 4297 танков и других боевых бронированных машин, 798 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3295 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4858 единиц специальной военной автомобильной техники.

При этом ВСУ продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре Донбасса. Как сообщил корреспондент RT, согласно данным НМ ДНР, за минувшие сутки Донецк обстреливался ВСУ из установок РСЗО «Град» с позиций в посёлке Красногоровка. Было выпущено 20 ракет по Кировскому району Донецка. Два человека погибли, трое получили ранения. По Киевскому району Донецка было выпущено 10 артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

«Добровольно сложили оружие и сдались российским военным»

В Минобороны России сообщили, что военнопленные ВСУ приняли решение остаться на подконтрольной России территории из-за нежелания воевать и страха вновь оказаться на передовой.

Как уточнили в ведомстве, бывшие украинские военные рассказали о царящих в ВСУ коррупции, запугивании личного состава, об отсутствии в подразделениях какого-либо управления, а также о «варварском отношении к мирному населению, которое повсеместно используется националистами в качестве живого щита».

«Все они добровольно сложили оружие и сдались российским военнослужащим, чтобы сохранить свою жизнь. По их словам, в украинской армии это удаётся сейчас не многим, так как бойцы националистических батальонов, выполняя роль заградотрядов и угрожая военнослужащим расстрелом, никому не дают покидать позиции, расположенные на линии соприкосновения», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что бывшие украинские солдаты полностью удовлетворены условиями содержания. Пленным предоставляется трёхразовое горячее питание, оказывается медицинская помощь. Также им дают возможность связаться с родными.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).