NI: помощь Украине грозит Западу «истощением»
С одной стороны, он отметил миллиарды долларов, которые страны НАТО выделяют Украине на вооружение и инфраструктуру.
С другой стороны, огромные возможности России в бронетехнике, ракетах и личном составе способны превратить конфликт в «длительный, мучительный тупик», а также в «войну на истощение».
Хайман добавил, что ни одна из сторон конфликта не может продолжать в таком темпе.
Автор статьи подчеркнул, что Западу необходимо выработать стратегию оказания помощи Украине.
Ранее министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин заявил о планах поставлять Киеву вооружение для защиты столько, «сколько потребуется».