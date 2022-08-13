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NI: помощь Украине грозит Западу «истощением»

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Помощь Украине со стороны стран Запада ведёт к «войне на истощение». Об этом заявил аналитик американского журнала The National Interest Джеральд Хайман.

С одной стороны, он отметил миллиарды долларов, которые страны НАТО выделяют Украине на вооружение и инфраструктуру.

С другой стороны, огромные возможности России в бронетехнике, ракетах и личном составе способны превратить конфликт в «длительный, мучительный тупик», а также в «войну на истощение».

Хайман добавил, что ни одна из сторон конфликта не может продолжать в таком темпе.

Автор статьи подчеркнул, что Западу необходимо выработать стратегию оказания помощи Украине.

Ранее министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин заявил о планах поставлять Киеву вооружение для защиты столько, «сколько потребуется».

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