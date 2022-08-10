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Глава Пентагона заявил о планах поставлять Киеву вооружение «сколько потребуется»

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Министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин заявил о планах поставлять Киеву вооружение для защиты столько, «сколько потребуется». Об этом он сказал во время визита в Латвию.
Глава Пентагона заявил о планах поставлять Киеву вооружение «сколько потребуется»
  • Gettyimages.ru
  • © Pool

По его словам, Вашингтон оказывал Киеву значительную помощь в сфере безопасности.

Остин добавил, что почти 50 стран оказывают поддержку украинской стороне. 

«Мы настроены помогать Украине, предоставлять ей оборудование и технику... для защиты территории» — цитирует главу Пентагона РИА Новости.

Министр обороны заявил, что США будут «это делать сколько потребуется».

При этом Остин заявил, что Североатлантический альянс не стремится к конфронтации с Россией.

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