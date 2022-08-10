Глава Пентагона заявил о планах поставлять Киеву вооружение «сколько потребуется»

Министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин заявил о планах поставлять Киеву вооружение для защиты столько, «сколько потребуется». Об этом он сказал во время визита в Латвию.

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