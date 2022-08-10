Глава Пентагона заявил, что НАТО не стремится к конфронтации с Россией
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Об этом Остин сказал в ходе пресс-конференции в Риге по результатам встречи с латвийским министром обороны Артисом Пабриксом. Его слова приводит РИА Новости.
«Давайте проясним: мы не ищем конфронтации с Россией и не представляем для неё угрозы», — заявил он.
При этом глава Пентагона заявил, что позиция Вашингтона заключается в том, что нападение на одного из союзников по НАТО «означает атаку на всех».
Ранее посол России в США Анатолий Антонов, комментируя заявление Министерства обороны Соединённых Штатов о выделении Киеву военной помощи ещё на $1 млрд, заявил, что таким образом американские власти «подливают масла в огонь» украинского кризиса.