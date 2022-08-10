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Глава Пентагона заявил, что НАТО не стремится к конфронтации с Россией

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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Североатлантический альянс не стремится к конфронтации с Россией.
Глава Пентагона заявил, что НАТО не стремится к конфронтации с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Williams

Об этом Остин сказал в ходе пресс-конференции в Риге по результатам встречи с латвийским министром обороны Артисом Пабриксом. Его слова приводит РИА Новости.

«Давайте проясним: мы не ищем конфронтации с Россией и не представляем для неё угрозы», — заявил он.

При этом глава Пентагона заявил, что позиция Вашингтона заключается в том, что нападение на одного из союзников по НАТО «означает атаку на всех».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов, комментируя заявление Министерства обороны Соединённых Штатов о выделении Киеву военной помощи ещё на $1 млрд, заявил, что таким образом американские власти «подливают масла в огонь» украинского кризиса.

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