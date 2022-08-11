«Фиксируется массовое дезертирство»: Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 50% личного состава двух бригад ВСУ
Украинские националисты массово дезертируют и оставляют боевые позиции на Артёмовском и Авдеевском направлениях, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«В результате активных наступательных боевых действий союзных сил ликвидировано более 50% личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на Артёмовском и Авдеевском направлениях. Фиксируется массовое дезертирство и самовольное оставление националистами занимаемых позиций», — заявил в ходе брифинга 11 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он также сообщил, что в результате ударов авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 20 пунктов управления бригадного и батальонного звеньев, а также восемь складов боеприпасов ВСУ в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Также подверглись уничтожению склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Харькова, локатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 под Краматорском и 264 района скопления живой силы, вооружения, военной и специальной техники.
В рамках контрбатарейной борьбы российские войска подавили три взвода реактивных систем залпового огня «Град», два артиллерийских взвода орудий «Акация» и три взвода гаубиц Д-30 на территории ДНР. При этом истребители ВКС России сбили вертолёт Ми-24 в Днепропетровской области, тогда как средствами ПВО были уничтожены семь беспилотников и перехвачены четыре снаряда реактивной системы залпового огня.
Киев совершает акты ядерного терроризма
Обстрелы киевским режимом территории Запорожской АЭС — акт ядерного терроризма, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
«В последние дни украинские подразделения несколько раз обстреляли территорию Запорожской АЭС, что является актами ядерного терроризма. Такие действия киевского режима могут привести к катастрофе, по масштабам намного превышающей последствия аварии на Чернобыльской АЭС», — сказал он.
По его словам, зона радиационного поражения может затронуть не только близлежащие области Украины, России, ДНР и ЛНР, но и территорию европейских стран, ставя под угрозу миллионы жизней.
В ночь на 11 августа украинские военные предприняли очередную попытку атаки на ЗАЭС. Как сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов, российские средства ПВО сбили все ракеты и БПЛА противника.
«Атомная станция находится в рабочем режиме. Никакой радиационной опасности нет», — указал он в эфире телеканала «Россия 24».
По факту обстрела председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. «Следователи СК РФ в рамках уголовного дела зафиксируют и расследуют обстоятельства преступной деятельности украинских националистов, направленной на создание масштабной катастрофы. Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе ведомства, преступные действия киевского режима создают угрозу ядерной аварии и гуманитарной катастрофы.
По инициативе РФ в четверг состоится заседание Совета Безопасности ООН в связи с обстрелами украинскими войсками Запорожской АЭС.
Захват опорного пункта ВСУ
Министерство обороны России продемонстрировало кадры захвата десантниками опорного пункта украинских националистов в ходе разведывательно-поисковых действий.
- Кадры боевой работы российских десантников в ходе разведывательно-поисковых действий
Отмечается, что российские десантники атаковали позиции солдат ВСУ при огневой поддержке боевой машины десанта БМД-2К-АУ и противотанкового ракетного комплекса.
Результатом предпринятой атаки стало успешное выполнение задачи по освобождению территории, а также уничтожение двух единиц бронетехники и свыше десяти националистов.
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