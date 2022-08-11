ВС России уничтожили более 50% личного состава двух бригад Украины в ДНР
- РИА Новости
«В результате активных наступательных боевых действий союзных сил ликвидировано более 50% личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на Артёмовском и Авдеевском направлениях», — заявили в Минобороны России.
В ведомстве отметили массовое дезертирство и самовольное оставление националистами занимаемых позиций.
Ранее сообщалось, что батальон 14-й механизированной бригады ВСУ утратил боеспособность из-за потери более 340 военнослужащих.
Также ВС России уничтожили действующий заглублённый командный пункт Воздушных сил Украины в районе Винницкой области.