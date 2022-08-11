ВС России уничтожили более 50% личного состава двух бригад Украины в ДНР

Вооружённые силы России уничтожили более 50% личного состава двух бригад ВС Украины в ДНР на Артёмовском и Авдеевском направлениях.

РИА Новости

«В результате активных наступательных боевых действий союзных сил ликвидировано более 50% личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на Артёмовском и Авдеевском направлениях», — заявили в Минобороны России. В ведомстве отметили массовое дезертирство и самовольное оставление националистами занимаемых позиций. Ранее сообщалось, что батальон 14-й механизированной бригады ВСУ утратил боеспособность из-за потери более 340 военнослужащих. Также ВС России уничтожили действующий заглублённый командный пункт Воздушных сил Украины в районе Винницкой области.