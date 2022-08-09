МО России: батальон ВСУ утратил боеспособность из-за потери более 340 военных

Батальон 14-й механизированной бригады ВСУ утратил боеспособность из-за потери более 340 военнослужащих.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате активных наступательных действий подразделений российских войск утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, после потери более 340 военных убитыми и ранеными, оставшийся личный состав самовольно покинул занимаемые позиции.

Также ВС России уничтожили действующий заглублённый командный пункт Воздушных сил Украины в районе Винницкой области.

Ранее стало известно, что в результате уничтожения пунктов дислокации националистов, массовых потерь и дезертирства нацформирование «Кракен» утратило боеспособность.