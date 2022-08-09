МО России: батальон ВСУ утратил боеспособность из-за потери более 340 военных
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«В результате активных наступательных действий подразделений российских войск утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, после потери более 340 военных убитыми и ранеными, оставшийся личный состав самовольно покинул занимаемые позиции.
Также ВС России уничтожили действующий заглублённый командный пункт Воздушных сил Украины в районе Винницкой области.
Ранее стало известно, что в результате уничтожения пунктов дислокации националистов, массовых потерь и дезертирства нацформирование «Кракен» утратило боеспособность.