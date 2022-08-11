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В МИД России назвали фейком сообщения о добровольцах КНДР для участия в спецоперации

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Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что сообщения о предложении КНДР направить своих добровольцев для участия в спецоперации — это фейк.
В МИД России назвали фейком сообщения о добровольцах КНДР для участия в спецоперации
  • РИА Новости

«Данные сообщения от начала до конца являются фейком. Подобные переговоры не ведутся. Отправка северокорейских добровольцев в ДНР и ЛНР не планируется», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава ДНР Пушилин заявил, что Донецкая Народная Республика ведёт с Пхеньяном переговоры о приезде в республику строителей из КНДР

По его словам, первые северокорейские рабочие должны прибыть в ДНР в самое ближайшее время.

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