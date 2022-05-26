На RTД вышла первая часть фильма о спецназе «Ахмат» и спецоперации в поддержку Донбасса
В первой части фильма рассказывается о том, как чеченский спецназ «Ахмат» совместно с Вооружёнными силами России и отрядами Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик успешно ведёт боевые действия почти на всех участках специальной военной операции в поддержку Донбасса.
Смотрите фильм «Битва за свободу» на сайте RTД, а также на RUTUBE и в Telegram. Вторая часть картины будет доступна вечером 27 мая.