На RTД вышла первая часть фильма о спецназе «Ахмат» и спецоперации в поддержку Донбасса

На RTД вышла первая часть фильма «Битва за свободу», в котором рассказывается о работе чеченского спецназа «Ахмат» в ходе спецоперации России по защите республик Донбасса.

В первой части фильма рассказывается о том, как чеченский спецназ «Ахмат» совместно с Вооружёнными силами России и отрядами Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик успешно ведёт боевые действия почти на всех участках специальной военной операции в поддержку Донбасса.

Смотрите фильм «Битва за свободу» на сайте RTД, а также на RUTUBE и в Telegram. Вторая часть картины будет доступна вечером 27 мая.