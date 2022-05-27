На RTД вышла вторая часть фильма «Битва за свободу» о спецоперации в поддержку Донбасса

На RTД вышла вторая часть фильма «Битва за свободу», в котором рассказывается о спецоперации России по защите республик Донбасса.

Вторая часть фильма рассказывает о жизни на передовой. В ней можно услышать интересные истории из фронтовых будней, узнать, где спят российские солдаты, как воюют и что рассказывает население освобождённых территорий об отношении к нему со стороны украинских солдат.

Смотрите фильм «Битва за свободу» на сайте RTД, а также на RUTUBE и в Telegram.

Первая часть картины вышла 26 мая, в ней рассказывается о работе чеченского спецназа «Ахмат» в ходе спецоперации России по защите республик Донбасса.