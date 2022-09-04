Минобороны России: силы РЭБ блокировали восемь украинских БПЛА, летевших к Запорожской АЭС

Украинская армия 3 сентября попыталась нанести удары по территории Запорожской атомной электростанции с помощью беспилотников с подвесными боеприпасами. Российские средства РЭБ блокировали БПЛА, сообщило Министерство обороны.

«Российскими средствами РЭБ приближавшиеся к станции украинские беспилотники были блокированы, после чего осуществлён принудительный сброс гранат в безлюдных местах на удалении более полутора километров от периметра безопасности станции», — говорится в сводке Министерства обороны.

Радиационная обстановка в районе Запорожской атомной станции остаётся в норме.

31 августа в военно-гражданской администрации Энергодара заявили, что украинские военные за сутки ударили по Запорожской АЭС и территории города более 100 раз беспилотниками и артиллерией.