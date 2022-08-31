ВСУ за сутки более 100 раз ударили по Запорожской АЭС и Энергодару

В военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара заявили, что украинские военные за истекшие сутки ударили по Запорожской АЭС и территории города более 100 раз беспилотниками и артиллерией.

«За истекшие сутки станция, прилегающие территории и город подверглись более 100 ударам из БПЛА и артиллерии фугасно-осколочного типа со стороны населённого пункта Марганец», — цитирует заявление ВГА ТАСС.

Вместе с этим отмечается, что пострадавших на данный момент нет.

Ранее Минобороны России сообщило, что один из снарядов украинской артиллерии при обстреле территории Запорожской АЭС попал в здание комплекса по переработке радиоактивных отходов.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва рассчитывает, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС поможет остановить Киев в стремлении спровоцировать катастрофу и прекратит ядерный шантаж.