военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

ВСУ за сутки более 100 раз ударили по Запорожской АЭС и Энергодару

Короткая ссылка
В военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара заявили, что украинские военные за истекшие сутки ударили по Запорожской АЭС и территории города более 100 раз беспилотниками и артиллерией.
ВСУ за сутки более 100 раз ударили по Запорожской АЭС и Энергодару
  • РИА Новости

«За истекшие сутки станция, прилегающие территории и город подверглись более 100 ударам из БПЛА и артиллерии фугасно-осколочного типа со стороны населённого пункта Марганец», — цитирует заявление ВГА ТАСС.

Вместе с этим отмечается, что пострадавших на данный момент нет.

Ранее Минобороны России сообщило, что один из снарядов украинской артиллерии при обстреле территории Запорожской АЭС попал в здание комплекса по переработке радиоактивных отходов.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва рассчитывает, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС поможет остановить Киев в стремлении спровоцировать катастрофу и прекратит ядерный шантаж.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить