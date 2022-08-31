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Минобороны: снаряд ВСУ попал в здание комплекса по переработке радиоактивных отходов ЗАЭС

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Один из снарядов украинской артиллерии при обстреле территории Запорожской АЭС попал в здание комплекса по переработке радиоактивных отходов.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе обстрела украинской артиллерией территории атомной станции один снаряд попал в здание комплекса по переработке твёрдых радиоактивных отходов», — говорится в заявлении.

В Минобороны рассказали, что обстрелы ЗАЭС велись с огневой позиции ВСУ в районе Никополя, артиллерийское подразделение противника в данном районе были подавлено ответным огнём.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия организации направляется в зону боевых действий, получив гарантии безопасности от Украины и России. Он отметил, что инспекторы планируют провести на станции «несколько дней».

Власти Энергодара сообщили, что в преддверии приезда миссии МАГАТЭ город за сутки подвергся более чем 60 ударам ВСУ из БПЛА и артиллерии.

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