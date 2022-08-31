Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ направляется в зону боевых действий

Миссия МАГАТЭ направляется в зону боевых действий, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси. Он отметил, что инспекторы планируют провести на станции «несколько дней».

Об этом сообщает Reuters.

«Мы направляемся в зону военных действий, на оккупированные территории, что требует ясных гарантий не только от Российской Федерации, но и от Украины. Нам удалось их получить», — заявил Гросси.

Он отметил, что миссия планирует провести на станции «несколько дней».

Также Гросси сообщил, что МАГАТЭ рассчитывает организовать постоянную миссию на Запорожской АЭС.

Ранее Reuters сообщало, что инспекция МАГАТЭ выдвинулась из Киева в сторону Запорожской атомной электростанции.

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что власти региона готовы принять миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС и обеспечить им полную безопасность.