военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ направляется в зону боевых действий

Короткая ссылка
Миссия МАГАТЭ направляется в зону боевых действий, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси. Он отметил, что инспекторы планируют провести на станции «несколько дней».
Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ направляется в зону боевых действий
  • AP

Об этом сообщает Reuters.

«Мы направляемся в зону военных действий, на оккупированные территории, что требует ясных гарантий не только от Российской Федерации, но и от Украины. Нам удалось их получить», — заявил Гросси.

Он отметил, что миссия планирует провести на станции «несколько дней».

Также Гросси сообщил, что МАГАТЭ рассчитывает организовать постоянную миссию на Запорожской АЭС.

Ранее Reuters сообщало, что инспекция МАГАТЭ выдвинулась из Киева в сторону Запорожской атомной электростанции.

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что власти региона готовы принять миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС и обеспечить им полную безопасность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить