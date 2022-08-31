Reuters: миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева на Запорожскую АЭС

Инспекция МАГАТЭ выдвинулась из Киева в сторону Запорожской атомной электростанции, сообщает Reuters со ссылкой на заявление очевидца.

«Автоколонна МАГАТЭ в среду утром выехала из Киева по направлению к ЗАЭС», — говорится в заявлении.

О том, когда именно миссия планирует прибыть на объект, не сообщается.

Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что власти региона готовы принять миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и обеспечить им полную безопасность.

Он отметил, что программа визита экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС рассчитана на один день.

Балицкий предположил, что миссия, вероятнее, посетит 5-й и 6-й рабочие реакторы, которые в настоящее время работают на 60% и 80%, а также хранилище отходов и систему охлаждения.