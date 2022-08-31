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Власти Энергодара: украинские военные за сутки более 60 раз обстреляли город

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Энергодар в преддверии приезда миссии МАГАТЭ за сутки подвергся более чем 60 ударам ВСУ из БПЛА и артиллерии.
Власти Энергодара: украинские военные за сутки более 60 раз обстреляли город
  • РИА Новости

Об этом сообщили власти города.

«По сообщению ВГА города Энергодара, за истёкшие сутки станция, прилегающие территории и город подверглись более 60 ударам из БПЛА и артиллерии фугасной-осколочного типа со стороны населённого пункта Марганец», — говорится в сообщении.

В частности, один удар был нанесён по зданию администрации, в результате чего зафиксированы разрушения и повреждения фасада и внутренних помещений.

Ещё 57 ударов из ствольной артиллерии нанесли по территории АЭС.

При этом радиационный фон в Энергодаре после обстрелов находится в норме, пострадавших нет.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия организации направляется в зону боевых действий, получив гарантии безопасности от Украины и России. Он отметил, что инспекторы планируют провести на станции «несколько дней».

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