Высокоточным оружием наземного базирования: МО РФ сообщило об ударах по позициям «Азова» и «Айдара» под Днепропетровском

Российские военные высокоточным оружием наземного базирования поразили полевые лагеря «Азова»* и «Айдара», а также пункт временной дислокации и склад территориальной обороны в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. Уничтожены свыше 100 украинских боевиков, 20 единиц техники и более 3 тыс. реактивных снарядов. В ведомстве добавили, что нанесённые по боевым позициям 53-й механизированной бригады и националистического формирования «Кракен» в районе Артёмовска сосредоточенные огневые удары уничтожили более 30 националистов.

Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, за минувшие сутки ВКС России нанесли удары высокоточным оружием по пункту управления воздушного командования «Восток» в районе Днепропетровска и по складу ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 60-й пехотной бригады в районе Нововоронцовки Херсонской области, в результате чего были ликвидированы до 70 националистов и 14 единиц специальной автомобильной техники.

Также высокоточным оружием наземного базирования были поражены пункт временной дислокации и склад боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны, а также полевые лагеря нацистских формирований «Айдар» и «Азов»*, расположенные в районе населённого пункта Марганец Днепропетровской области.

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«Уничтожены более 100 боевиков, 20 единиц военной техники и свыше трёх тысяч реактивных снарядов для систем залпового огня», — добавил Конашенков.

Кроме того, по его словам, в результате сосредоточенных огневых ударов по позициям 53-й механизированной бригады и нацформирования «Кракен» в районе Артёмовска уничтожены более 30 националистов, ещё свыше 50 боевиков получили ранения.

При нанесении ударов авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в ДНР, Харьковской и Херсонской областях. Вдобавок поражены девять пунктов управления ВСУ в ДНР, Запорожской и Николаевской областях, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах.

Также Конашенков сообщил, что российские ВКС за минувшие сутки сбили два самолёта Су-25 воздушных сил Украины, тогда как средствами ПВО были сбиты шесть беспилотников и перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» и 21 снаряд реактивных систем залпового огня «Ольха» и HIMARS.

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Обстрелы ЗАЭС и предстоящий визит МАГАТЭ

Киевский режим продолжает провокации на Запорожской атомной электростанции, которые могут привести к техногенной катастрофе. Так в Минобороны РФ прокомментировали применение 28 августа украинскими войсками беспилотника для нанесения удара по территории ЗАЭС.

«Огнём из стрелкового оружия украинский ударный беспилотник удалось сбить во время приближения к зданию специального корпуса №1, в котором хранится ядерное топливо американского производства и твёрдые радиоактивные отходы. Сбитый российскими военнослужащими дрон упал на крышу специального корпуса №1. Серьёзных разрушений и пострадавших удалось избежать», — заявил Конашенков.

Наряду с этим не прекращаются обстрелы ВСУ города Энергодар, отметили в МО. Они велись с позиций в районах Никополя и Марганца в Днепропетровской области. Украинская артиллерия выпустила восемь крупнокалиберных снарядов по жилым кварталам города. Есть пострадавшие среди мирных жителей, подчеркнули в оборонном ведомстве.

«В ходе контрбатарейной борьбы огневые средства противника на данных позициях были подавлены. Штатный технический персонал Запорожской атомной электростанции продолжает контролировать её техническое состояние и бесперебойную работу. Радиационная обстановка остаётся в норме», — подчеркнул Конашенков.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что он на этой неделе прибудет на ЗАЭС во главе миссии Международного агентства по атомной энергии. Специалисты проведут инспекцию объекта, в частности, оценят ущерб, нанесённый станции в результате обстрелов ВСУ.

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Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия ожидала миссию МАГАТЭ и считает её деятельность на Запорожской АЭС необходимой.

«Считаем по-прежнему, что все страны обязаны оказывать давление на украинскую сторону, чтобы она прекратила подвергать европейский континент опасности, обстреливая территорию Запорожской АЭС и прилегающие территории», — добавил он.

Песков заметил, что миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС через подконтрольную украинским военным территорию. При этом Россия будет обеспечивать безопасность участников миссии на территории, подконтрольной военным РФ.

«Россия заинтересована в этой миссии. Делегация, которая принимала участие в её подготовке, открыта к сотрудничеству и взаимодействию, а возможные модальности дальнейших действий будут обсуждаться на месте, всё будет зависеть от деталей», — констатировал Песков.





* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.