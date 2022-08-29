Высокоточным оружием наземного базирования: МО РФ сообщило об ударах по позициям «Азова» и «Айдара» под Днепропетровском
Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, за минувшие сутки ВКС России нанесли удары высокоточным оружием по пункту управления воздушного командования «Восток» в районе Днепропетровска и по складу ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 60-й пехотной бригады в районе Нововоронцовки Херсонской области, в результате чего были ликвидированы до 70 националистов и 14 единиц специальной автомобильной техники.
Также высокоточным оружием наземного базирования были поражены пункт временной дислокации и склад боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны, а также полевые лагеря нацистских формирований «Айдар» и «Азов»*, расположенные в районе населённого пункта Марганец Днепропетровской области.Также на russian.rt.com «Опасаются предания огласке фактов»: посольство России отреагировало на заявление США о трибунале над боевиками «Азова»
«Уничтожены более 100 боевиков, 20 единиц военной техники и свыше трёх тысяч реактивных снарядов для систем залпового огня», — добавил Конашенков.
Кроме того, по его словам, в результате сосредоточенных огневых ударов по позициям 53-й механизированной бригады и нацформирования «Кракен» в районе Артёмовска уничтожены более 30 националистов, ещё свыше 50 боевиков получили ранения.
При нанесении ударов авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в ДНР, Харьковской и Херсонской областях. Вдобавок поражены девять пунктов управления ВСУ в ДНР, Запорожской и Николаевской областях, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах.
Также Конашенков сообщил, что российские ВКС за минувшие сутки сбили два самолёта Су-25 воздушных сил Украины, тогда как средствами ПВО были сбиты шесть беспилотников и перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» и 21 снаряд реактивных систем залпового огня «Ольха» и HIMARS.
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
Обстрелы ЗАЭС и предстоящий визит МАГАТЭ
Киевский режим продолжает провокации на Запорожской атомной электростанции, которые могут привести к техногенной катастрофе. Так в Минобороны РФ прокомментировали применение 28 августа украинскими войсками беспилотника для нанесения удара по территории ЗАЭС.
«Огнём из стрелкового оружия украинский ударный беспилотник удалось сбить во время приближения к зданию специального корпуса №1, в котором хранится ядерное топливо американского производства и твёрдые радиоактивные отходы. Сбитый российскими военнослужащими дрон упал на крышу специального корпуса №1. Серьёзных разрушений и пострадавших удалось избежать», — заявил Конашенков.
Наряду с этим не прекращаются обстрелы ВСУ города Энергодар, отметили в МО. Они велись с позиций в районах Никополя и Марганца в Днепропетровской области. Украинская артиллерия выпустила восемь крупнокалиберных снарядов по жилым кварталам города. Есть пострадавшие среди мирных жителей, подчеркнули в оборонном ведомстве.
«В ходе контрбатарейной борьбы огневые средства противника на данных позициях были подавлены. Штатный технический персонал Запорожской атомной электростанции продолжает контролировать её техническое состояние и бесперебойную работу. Радиационная обстановка остаётся в норме», — подчеркнул Конашенков.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что он на этой неделе прибудет на ЗАЭС во главе миссии Международного агентства по атомной энергии. Специалисты проведут инспекцию объекта, в частности, оценят ущерб, нанесённый станции в результате обстрелов ВСУ.Также на russian.rt.com Эксперты оценят ущерб от обстрелов: на Запорожскую АЭС направляется миссия МАГАТЭ
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия ожидала миссию МАГАТЭ и считает её деятельность на Запорожской АЭС необходимой.
«Считаем по-прежнему, что все страны обязаны оказывать давление на украинскую сторону, чтобы она прекратила подвергать европейский континент опасности, обстреливая территорию Запорожской АЭС и прилегающие территории», — добавил он.
Песков заметил, что миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС через подконтрольную украинским военным территорию. При этом Россия будет обеспечивать безопасность участников миссии на территории, подконтрольной военным РФ.
«Россия заинтересована в этой миссии. Делегация, которая принимала участие в её подготовке, открыта к сотрудничеству и взаимодействию, а возможные модальности дальнейших действий будут обсуждаться на месте, всё будет зависеть от деталей», — констатировал Песков.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.
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