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ВС России поразили позиции теробороны, «Азова» и «Айдара» в Днепропетровской области

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Вооружённые силы России поразили высокоточным оружием наземного базирования позиции теробороны, «Азова»* и «Айдара» в районе населённого пункта Марганец Днепропетровской области.

Как сообщило Минобороны России, в районе Марганца поражены пункт временной дислокации и склад боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны. Также российские войска поразили полевые лагеря националистических батальонов «Айдар» и «Азов».

В результате были уничтожены более 100 боевиков, 20 единиц военной техники, а также свыше 3 тыс. реактивных снарядов для систем залпового огня.

Ранее сообщалось, что ВКС России поразили пункты временной дислокации подразделений «Азова» и «Айдара» в ДНР.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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