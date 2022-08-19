ВКС России поразили пункты временной дислокации подразделений «Азова» и «Айдара» в ДНР

Воздушно-космические силы России поразили пункты временной дислокации подразделений украинского нацбатальона «Азов»* в Николаевке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны России.

Как рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также поражены пункты временной дислокации подразделения нацбатальона «Айдар» в районе Соледара (ДНР).

«Уничтожено свыше 50 националистов, а также 12 единиц военной техники», — сообщил представитель оборонного ведомства.

19 августа стало известно, что союзные силы Донецкой и Луганской народных республик и России освободили 270 населённых пунктов в ДНР.

Ранее в Минобороны России заявили, что украинские военные и националисты оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов в детских садах в Артёмовске, Славянске и Соледаре (ДНР).

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.