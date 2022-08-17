Минобороны: украинские военные оборудовали опорные пункты в детсадах в ДНР
- РИА Новости
По его словам, в Артёмовске боевики нацбатальонов оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов в детском саду №58.
При этом на прилегающей территории они разместили артиллерийские орудия и миномёты.
Мизинцев рассказал, что мирных жителей из близлежащих домов не эвакуировали и используют их в качестве живого щита.
Он добавил, что также украинские войска разместили бронетехнику и РСЗО в детском саду в Славянске, обстреливая оттуда другие населённые пункты.
«В Соледаре в детском саду №59 (ул. Преображенская) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, казармы и склады боеприпасов, развернули блокпосты и огневые точки», — рассказал Мизинцев.
По его словам, националисты запретили жителям покидать дома и жёстко пресекают попытки эвакуироваться.
Также в Минобороны заявили, что украинские военные намерены взорвать мост в Сумской области и обвинить ВС России в неизбирательных ударах.