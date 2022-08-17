Минобороны России: украинские войска намерены взорвать мост в Сумской области
- РИА Новости
«Достоверно известно, что вблизи населённого пункта Старое село Сумской области подразделениями ВСУ заминирован мост через реку Псёл и подходы к нему, а также обочины прилегающей автомобильной дороги, при этом местное население об этом умышленно не предупреждено», — сказал он.
Он подчеркнул, что ВСУ планируют обвинить Россию в неизбирательных ударах, а также широко осветить эту провокацию в украинских и западных СМИ.
По его словам, в ходе выполнения задач специальной военной операции войска России, ДНР и ЛНР не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что ВСУ заминировали в Днепропетровской области мосты, чтобы обвинить в их последующем подрыве российскую сторону.