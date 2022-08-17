Минобороны России: украинские войска намерены взорвать мост в Сумской области

Украинские военные намерены взорвать мост в Сумской области и обвинить ВС России в неизбирательных ударах, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Достоверно известно, что вблизи населённого пункта Старое село Сумской области подразделениями ВСУ заминирован мост через реку Псёл и подходы к нему, а также обочины прилегающей автомобильной дороги, при этом местное население об этом умышленно не предупреждено», — сказал он.

Он подчеркнул, что ВСУ планируют обвинить Россию в неизбирательных ударах, а также широко осветить эту провокацию в украинских и западных СМИ.

По его словам, в ходе выполнения задач специальной военной операции войска России, ДНР и ЛНР не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что ВСУ заминировали в Днепропетровской области мосты, чтобы обвинить в их последующем подрыве российскую сторону.