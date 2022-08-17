военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Минобороны России: украинские войска намерены взорвать мост в Сумской области

Короткая ссылка
Украинские военные намерены взорвать мост в Сумской области и обвинить ВС России в неизбирательных ударах, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Минобороны России: украинские войска намерены взорвать мост в Сумской области
  • РИА Новости

«Достоверно известно, что вблизи населённого пункта Старое село Сумской области подразделениями ВСУ заминирован мост через реку Псёл и подходы к нему, а также обочины прилегающей автомобильной дороги, при этом местное население об этом умышленно не предупреждено», — сказал он.

Он подчеркнул, что ВСУ планируют обвинить Россию в неизбирательных ударах, а также широко осветить эту провокацию в украинских и западных СМИ.

По его словам, в ходе выполнения задач специальной военной операции войска России, ДНР и ЛНР не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что ВСУ заминировали в Днепропетровской области мосты, чтобы обвинить в их последующем подрыве российскую сторону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить