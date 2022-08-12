ВСУ заминировали мосты на Днепропетровщине, чтобы впоследствии обвинить Россию в их подрыве
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- © Efrem Lukatsky
«Боевики украинских вооружённых формирований вблизи населённых пунктов Зелёный Гай и Миролюбовка Днепропетровской области заминировали автомобильные мосты через реку Средняя Терса», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в дальнейшем в Киеве намерены с освещением в украинских и западных СМИ обвинить Россию в «неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры».
Ранее сообщалось, что украинские боевики заминировали автомобильный мост через реку Конку в селе Таврийском Запорожской области и планируют его взорвать, чтобы обвинить подразделения Вооружённых сил России и Донецкой Народной Республики.
До этого в Минобороны России заявили, что украинские военные ведут обстрел из частных домовладений в подконтрольных им районах ДНР в попытках вызвать ответный огонь ВС России и обвинить российских военнослужащих в неизбирательных ударах.