ВСУ заминировали мосты на Днепропетровщине, чтобы впоследствии обвинить Россию в их подрыве

Украинские военные заминировали в Днепропетровской области мосты, чтобы обвинить в их последующем подрыве российскую сторону, заявили в Минобороны России.

«Боевики украинских вооружённых формирований вблизи населённых пунктов Зелёный Гай и Миролюбовка Днепропетровской области заминировали автомобильные мосты через реку Средняя Терса», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в дальнейшем в Киеве намерены с освещением в украинских и западных СМИ обвинить Россию в «неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры».

Ранее сообщалось, что украинские боевики заминировали автомобильный мост через реку Конку в селе Таврийском Запорожской области и планируют его взорвать, чтобы обвинить подразделения Вооружённых сил России и Донецкой Народной Республики.

До этого в Минобороны России заявили, что украинские военные ведут обстрел из частных домовладений в подконтрольных им районах ДНР в попытках вызвать ответный огонь ВС России и обвинить российских военнослужащих в неизбирательных ударах.