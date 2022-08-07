Минобороны: украинские боевики заминировали мост через реку Конку в Запорожской области

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики заминировали автомобильный мост через реку Конку в селе Таврийское Запорожской области и планируют его взорвать.

По его словам, украинская сторона планирует это сделать, чтобы обвинить подразделения Вооружённых сил России и Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры.

Также Мизинцев сообщил, что Вооружённые силы Украины готовят провокацию с гибелью мирного населения в пригороде Славянска (ДНР) с целью обвинить российских военных в неизбирательных ударах.

До этого в Минобороны России заявили, что украинские военные ведут обстрел из частных домовладений в подконтрольных им районах Донецкой Народной Республики в попытках вызвать ответный огонь ВС России и обвинить российских военнослужащих в неизбирательных ударах.