Киев на фоне военных провалов и массового отступления ВСУ в Донбассе предпринял попытку символической доставки флага Украины на остров Змеиный, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что по фотографировавшимся с флагом украинских военнослужащим был нанесён удар, часть десанта была уничтожена, оставшиеся в живых сбежали. В то же время в оборонном ведомстве рассказали, что украинские войска сталкиваются с эпизодами массового дезертирства в своих рядах, острой нехваткой личного состава и отказом нацбатальонов выполнять приказы командования.

Украинские военные в ночь на 7 июля высадились на остров Змеиный для фотографирования с флагом, по ним был нанесён ракетный удар, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На фоне военных провалов и массового отступления украинских войск в Донбассе ночью 7 июля киевским режимом была предпринята попытка символической доставки флага на остров Змеиный. Около пяти утра на остров высадились из моторной лодки несколько украинских военнослужащих, которые сфотографировались с флагом. Самолётом ВКС России был немедленно нанесён удар высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена», — сказал Конашенков.

По его словам, те, кто остался в живых, сбежали в направлении населённого пункта Приморское Одесской области.

Напомним, что 30 июня Вооружённые силы РФ вывели свой гарнизон с острова Змеиный в качестве шага доброй воли, который был призван продемонстрировать мировому сообществу, что российская сторона не препятствует усилиям ООН по организации вывоза сельскохозяйственной продукции с территории Украины.

4 июля руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования «Юг» Минобороны Украины Наталья Гуменюк стала утверждать, что украинские военные установили флаг Украины на острове Змеиный. Позднее она призвала воспринимать её заявления «метафорически», отметив, что украинский флаг просто был сброшен на остров с вертолёта.

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Игорь Конашенков также рассказал, что украинские вооружённые формирования несут значительные потери на всех направлениях.

Так, на Соледарском направлении в результате ударов высокоточным оружием ВКС России общие потери 24-й механизированной бригады ВСУ достигли около 2,5 тыс. человек (60% численного состава), потери 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ превысили 80% численного состава.

В Артёмовске были поражены пункты временной дислокации и склады с боеприпасами подразделений 14-й и 72-й механизированных, а также 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ. На этих объектах находилось до 350 человек личного состава и 20 единиц боевых бронированных машин.

«На этом фоне военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады отказываются от участия в боевых действиях и массово дезертируют в тыловые районы. Руководством Вооружённых сил Украины отдан приказ о сокращении сроков лечения раненых военнослужащих и направлении их без прохождения реабилитации для восполнения потерь подразделений в районах боевых действий», — заметил официальный представитель оборонного ведомства РФ.

Вдобавок киевский режим в связи с «острой нехваткой личного состава подразделений первого эшелона» начал бросать на передовую нацбатальоны, выполнявшие задачи заградотрядов в тыловых районах. При этом, по словам Конашенкова, командование и боевики 226-го батальона украинского нацформирования «Кракен» отказались выполнять приказ о выдвижении в Покровское.

Также Конашенков рассказал о нанесении российскими войсками ударов по военным объектам на территории Украины.

Ударами высокоточного оружия ВКС России подверглись уничтожению шесть пунктов управления бригад ВСУ и батальонов территориальной обороны, три склада с вооружением и боеприпасами, живая сила и военная техника, в том числе пункт дислокации иностранных наёмников и центр подготовки подразделений ВСУ.

В рамках контрбатарейной борьбы были поражены три взвода реактивных систем залпового огня «Град», четыре артиллерийские батареи и артиллерийский взвод 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б». Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и военную технику противника в 142 районах.

В ходе воздушных боёв истребителями Су-35С были сбиты МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины, ещё 17 украинских беспилотников были уничтожены российскими средствами ПВО, которые также перехватили шесть украинских баллистических ракет «Точка-У» и 12 снарядов реактивной системы залпового огня.