«Добить остатки террористов»: Кадыров назвал задачу чеченских подразделений в ходе спецоперации на Украине

Освобождение всей территории Луганской Народной Республики — «историческое и судьбоносное» достижение для Луганска, но для чеченских подразделений спецоперация на Украине пока «далека до завершения», заявил Рамзан Кадыров. По его словам, необходимо добить остатки террористов, которые «бесчинствовали в Чеченской Республике», а «сегодня всплыли, как нечистоты, на Украине». Между тем бывший советник министра обороны США указал, что Запад должен отказаться от намерения «воевать до последнего украинца», поскольку в таком случае Украина может исчезнуть с карты мира. В свою очередь, экс-аналитик Пентагона признала, что поставляемые киевскому режиму образцы западных вооружений попадают на чёрный рынок.

Чеченские подразделения Вооружённых сил РФ рассчитывают, что им предоставят возможность добить на Украине террористов, сбежавших из Чечни, заявил глава российского региона Рамзан Кадыров. Он также назвал «историческим и судьбоносным» для властей Луганска освобождение всей территории Луганской Народной Республики, но подчеркнул, что для чеченцев спецоперация пока «далека до завершения».

«Для нас принципиальный вопрос заключается в том, чтобы свести свои счёты с шайтанами, которые бесчинствовали в Чеченской Республике. Мы их давно искали. Сегодня они всплыли, как нечистоты, на Украине», — написал Кадыров в Telegram.

По его словам, чеченские власти давно ищут «этих крыс», которые объявились в украинской столице. Кадыров надеется, что Верховный главнокомандующий РФ прикажет именно чеченским подразделениям разобраться с ними: «Исходя из этого, все бойцы из ЧР усиленно готовятся и жаждут момента, когда поступит соответствующее указание».

4 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об успешном свобождении ЛНР: «Операция завершена освобождением одного из крупнейших городов Луганской Народной Республики — Лисичанска».

Экс-аналитик Пентагона — о попадании западного оружия из Украины на чёрный рынок

Бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски назвала предсказуемым попадание западных вооружений, поставляемых Украине, на чёрный рынок. По её словам, случаи реэкспорта киевским режимом оружия были задокументированы и в предыдущие годы конфликта в Донбассе.

«Многие разновидности оружия и техники, поставленные Украине Соединёнными Штатами и их союзниками, попросту не могли быть эффективно использованы украинскими вооружёнными силами. Возможности Украины использовать эти «дары» ограниченны в связи с недостаточной подготовленностью (военнослужащих. — RT), проблемами с логистикой и постоянно сокращающейся численностью украинской армии», — цитирует эксперта РИА Новости.

Она также указала, что страны Запада, поставляющие на Украину оружие, удовлетворяют собственные потребности: обновляют запасы, чем оправдывают рост финансирования на военные нужды, и демонстрируют стремление поддержать якобы «абсолютно невинную Украину».

«Хотя некоторые виды этих вооружений и могут продлить войну, в долгосрочной перспективе ни одно из них не поможет восстановить или отвоевать территорию, которая сейчас принадлежит России, или вернуть себе независимые республики», — констатировала Квятковски.

Ранее Сергей Шойгу указывал, что часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, «расползается» по Ближневосточному региону, а также попадает на чёрный рынок.

«Украина может быть полностью стёрта с карты мира»

Украина может исчезнуть с карты мира в случае продолжения боевых действий, считает бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Это уже фактически несостоявшееся государство, оно может быть полностью стёрто с карты мира. Я считаю, что нужно прекратить огонь. Австралия должна этого требовать, потому что в Вашингтоне никто этого делать не намерен», — цитирует ТАСС его интервью Sky News Australia.

По его словам, Запад не может себе позволить «воевать до последнего украинца».

Ранее бывший президент Украины Виктор Янукович призвал соотечественников самим сделать выбор — «воевать до последнего украинца» либо попытаться «сохранить то, что ещё осталось».

В Херсонской области обнаружен перевалочный пункт украинских диверсантов

Российские силовики обнаружили в Херсонской области схрон с вооружением, а также перевалочный пункт украинских диверсантов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что был задержан мужчина, который по просьбе сотрудников погранслужбы Украины организовал схрон в заброшенном доме в Херсоне. Туда он водным путём из посёлка Парутино в Николаевской области доставлял вооружение. По словам сотрудника силовых структур, в схроне были обнаружены несколько гранатомётов и снаряды к ним, гранаты, почти 2 тыс. патронов разных калибров, автоматы.

При этом в посёлке Куйбышево найден перевалочный пункт диверсионно-разведывательной группы ВСУ.

«В частном доме, принадлежащем подруге одного из задержанных, был организован перевалочный пункт членов, где ранее хранилось оружие из схрона в первом доме, в Херсоне», — пояснил источник.