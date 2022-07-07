Global Times: ситуация на Украине может привести к ядерной войне в Европе

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Ситуация на Украине может привести к ядерной войне в Европе. Об этом в беседе с Global Times заявил китайский военный эксперт Сун Чжунпин.

«Если военный кризис будет продолжаться и усиливаться, Европа будет насильно втянута в него, чего страны региона не желают... Если конфликт затянется, это вызовет конфронтацию между Россией и НАТО. В таком случае это означало бы, что нельзя исключать ядерную войну в Европе», — заявил Чжунпин.

Он отметил, что Соединённые Штаты используют ситуацию на Украине для контролирования Европы и сдерживания России и при этом не стремятся оказывать Киеву значительную военную помощь.

Ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о возможности ядерной войны.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не играет с темой ядерной войны.

Он отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

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