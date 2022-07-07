Экс-аналитик Пентагона Квятковски заявила о неспособности ВСУ использовать западное оружие

Бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски заявила РИА Новости, что Вооружённые силы Украины оказались неспособны использовать западное оружие, поэтому перепродажа вооружения Киевом на чёрном рынке была предсказуема.

Квятковски отметила, что многие разновидности оружия и техники, которые были поставлены Киеву США и другими западными странами, «попросту не могли быть эффективно использованы ВСУ».

Она объяснила, что возможности использования украинскими войсками такого оружия ограничены из-за недостаточной подготовки военнослужащих, проблем с логистикой и постоянно сокращающейся численности украинской армии.

Также отмечается, что с учётом доступности западного вооружения заинтересованные лица и преступные группы могут его продать.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что часть оружия, поставляемого Западом Украине, уже попала на чёрный рынок.