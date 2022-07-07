Экс-аналитик Пентагона Квятковски заявила о неспособности ВСУ использовать западное оружие

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Бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски заявила РИА Новости, что Вооружённые силы Украины оказались неспособны использовать западное оружие, поэтому перепродажа вооружения Киевом на чёрном рынке была предсказуема.
Экс-аналитик Пентагона Квятковски заявила о неспособности ВСУ использовать западное оружие
  • AP

Квятковски отметила, что многие разновидности оружия и техники, которые были поставлены Киеву США и другими западными странами, «попросту не могли быть эффективно использованы ВСУ».

Она объяснила, что возможности использования украинскими войсками такого оружия ограничены из-за недостаточной подготовки военнослужащих, проблем с логистикой и постоянно сокращающейся численности украинской армии.

Также отмечается, что с учётом доступности западного вооружения заинтересованные лица и преступные группы могут его продать.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что часть оружия, поставляемого Западом Украине, уже попала на чёрный рынок.

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