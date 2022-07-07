Экс-аналитик Пентагона Квятковски заявила о неспособности ВСУ использовать западное оружие
- AP
Квятковски отметила, что многие разновидности оружия и техники, которые были поставлены Киеву США и другими западными странами, «попросту не могли быть эффективно использованы ВСУ».
Она объяснила, что возможности использования украинскими войсками такого оружия ограничены из-за недостаточной подготовки военнослужащих, проблем с логистикой и постоянно сокращающейся численности украинской армии.
Также отмечается, что с учётом доступности западного вооружения заинтересованные лица и преступные группы могут его продать.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что часть оружия, поставляемого Западом Украине, уже попала на чёрный рынок.