Янукович призвал граждан Украины самим сделать выбор в текущей ситуации
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Как заявил Янукович в обращении, опубликованном в соцсетях, ему кажется, что «сегодня как никогда требуется адекватная оценка ситуации и уважение к самым разнообразным мнениям граждан Украины».
«Граждане сами должны сделать выбор — воевать до последнего украинца либо пытаться сохранить то, что ещё осталось», — цитирует его РИА Новости.
По словам Януковича, важно дать возможность высказаться всем, кто имеет конструктивные предложения, и дать миру шанс.
Он отметил, что «это позволит спасти жизни украинцев и сохранить будущее для Украины».
Ранее Янукович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложенного им плана урегулирования ситуации в Донбассе.