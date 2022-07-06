Янукович призвал граждан Украины самим сделать выбор в текущей ситуации

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Бывший президент Украины Виктор Янукович призвал своих соотечественников самим сделать выбор, хотят они «воевать до последнего украинца» либо попытаться «сохранить то, что ещё осталось».
Янукович призвал граждан Украины самим сделать выбор в текущей ситуации
  • Gettyimages.ru

Как заявил Янукович в обращении, опубликованном в соцсетях, ему кажется, что «сегодня как никогда требуется адекватная оценка ситуации и уважение к самым разнообразным мнениям граждан Украины».

«Граждане сами должны сделать выбор — воевать до последнего украинца либо пытаться сохранить то, что ещё осталось», — цитирует его РИА Новости. 

По словам Януковича, важно дать возможность высказаться всем, кто имеет конструктивные предложения, и дать миру шанс.

Он отметил, что «это позволит спасти жизни украинцев и сохранить будущее для Украины».

Ранее Янукович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложенного им плана урегулирования ситуации в Донбассе.

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