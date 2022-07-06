Янукович призвал граждан Украины самим сделать выбор в текущей ситуации

Бывший президент Украины Виктор Янукович призвал своих соотечественников самим сделать выбор, хотят они «воевать до последнего украинца» либо попытаться «сохранить то, что ещё осталось».

Как заявил Янукович в обращении, опубликованном в соцсетях, ему кажется, что «сегодня как никогда требуется адекватная оценка ситуации и уважение к самым разнообразным мнениям граждан Украины».

«Граждане сами должны сделать выбор — воевать до последнего украинца либо пытаться сохранить то, что ещё осталось», — цитирует его РИА Новости.

По словам Януковича, важно дать возможность высказаться всем, кто имеет конструктивные предложения, и дать миру шанс.

Он отметил, что «это позволит спасти жизни украинцев и сохранить будущее для Украины».

Ранее Янукович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложенного им плана урегулирования ситуации в Донбассе.