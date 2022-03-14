Янукович заявил, что Зеленский отказался от предложенного им плана урегулирования

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Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил в интервью РИА Новости, что нынешний украинский лидер Владимир Зеленский отказался от предложенного им плана урегулирования ситуации в Донбассе.
Янукович заявил, что Зеленский отказался от предложенного им плана урегулирования
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По словам Януковича, его команда организовала несколько встреч с ближайшим окружением Зеленского.

Янукович заявил, что на этих встречах был предложен план перемирия в Донбассе, который был детально, пошагово расписан.

«Итог — подписание мирного соглашения Украины с Донбассом, создание международного фонда восстановления Донбасса. Реинтеграция (политическая, экономическая, социальная) Донбасса в Украину», — сказал экс-президент Украины.

По его словам, предложенный план включал также подписание гарантий безопасности США и России.

Янукович рассказал, что его представители передали этот проект для ознакомления Зеленскому. 

«Ответ поступил очень скоро: «Нас это не интересует». Мои ребята возмущались: если им неинтересен мир, тогда пусть ответят, в чём их интерес», — сказал политик.

Ранее Янукович призвал Зеленского остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения.

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