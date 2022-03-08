Янукович призвал Зеленского остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения

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Бывший президент Украины Виктор Янукович призвал нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения.
Янукович призвал Зеленского остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения
  • © РИА Новости / Виктор Антонюк

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение Януковича, которое поступило в распоряжение агентства.

«Я хорошо понимаю, что у вас много «советчиков», но лично вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут на Украине, в Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и ваши партнёры на Западе», — говорится в обращении.

Ранее в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине, созданном на базе Национального центра управления обороной России, объявили, что непрерывная связь между российской и украинской сторонами для обмена информацией по эвакуации мирных граждан и иностранцев будет установлена с 09:30 мск 8 марта.

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