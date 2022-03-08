Россия и Украина установят канал связи по эвакуации мирного населения и иностранцев

В Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине, созданном на базе Национального центра управления обороной России объявили, что непрерывная связь между российской и украинской стороной для обмена информацией по эвакуации мирных граждан и иностранцев будет установлена с 9:30 мск 8 марта.

«С 9:30 мск 8 марта установить между российской и украинской сторонами непрерывную связь для взаимного обмена информацией о ходе подготовки и проведения эвакуации мирного населения и иностранных граждан», — сказано в заявлении штаба.

Цель данной меры — реализация эвакуации мирного населения и иностранных граждан по согласованным маршрутам в ходе проведения гуманитарной операции.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская сторона объявляет с 10:00 мск вторника, 8 марта, режим прекращения огня для эвакуации мирных жителей из Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя.