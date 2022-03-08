Россия объявляет «режим тишины» для эвакуации гражданских лиц из ряда украинских городов

Короткая ссылка
Российская сторона объявляет с 10:00 мск вторника, 8 марта, режим прекращения огня для эвакуации мирных жителей из Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию на Украине.

«С целью эффективного проведения гуманитарной операции с 10:00 мск 8 марта 2022 г. Российская Федерация объявляет «режим тишины», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что украинская сторона не выполнила ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров.

Позднее глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что украинские власти дали заверения об открытии гуманитарных коридоров с украинской стороны с 8 марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить