Россия объявляет «режим тишины» для эвакуации гражданских лиц из ряда украинских городов

Российская сторона объявляет с 10:00 мск вторника, 8 марта, режим прекращения огня для эвакуации мирных жителей из Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию на Украине.

«С целью эффективного проведения гуманитарной операции с 10:00 мск 8 марта 2022 г. Российская Федерация объявляет «режим тишины», — приводит РИА Новости заявление. Ранее начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что украинская сторона не выполнила ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров. Позднее глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что украинские власти дали заверения об открытии гуманитарных коридоров с украинской стороны с 8 марта.