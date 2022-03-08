Россия объявляет «режим тишины» для эвакуации гражданских лиц из ряда украинских городов
«С целью эффективного проведения гуманитарной операции с 10:00 мск 8 марта 2022 г. Российская Федерация объявляет «режим тишины», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что украинская сторона не выполнила ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров.
Позднее глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что украинские власти дали заверения об открытии гуманитарных коридоров с украинской стороны с 8 марта.