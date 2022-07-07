Самолёт Воздушно-космических сил России нанёс удар по военным Вооружённых сил Украины, которые фотографировались с флагом Украины на острове Змеиный.

Отмечается, что Киев на фоне военных провалов и массового отступления ВСУ в Донбассе ночью 7 июля предпринял попытку символической доставки украинского флага на остров Змеиный.

По данным Минобороны, около 05:00 несколько украинских военных высадились на остров с моторной лодки и сфотографировались с флагом.

«Самолётом ВКС России был немедленно нанесён удар высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена», — заявили в министерстве.

В сообщении говорится, что те военные, которые остались в живых, сбежали в направлении Приморского Одесской области.

ВКС России нанесли удар по фотографировавшимся с флагом на Змеином военным Украины

4 июля руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования «Юг» Минобороны Украины Наталья Гуменюк сообщила, что украинские военные сбросили флаг на Змеиный с вертолёта.