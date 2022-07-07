В ЛНР назначили исполняющего обязанности главы администрации Северодонецка
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении правительства республики в Telegram-канале.
«Указом главы Луганской Народной Республики на должность исполняющего обязанности главы администрации города Северодонецка ЛНР назначен Моргунов Николай Викторович», — заявили в правительстве.
Ранее Пасечник сообщил, что на данный момент идёт поиск кандидатуры на пост руководителя администрации города Лисичанска.
3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.