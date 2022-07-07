В ЛНР назначили исполняющего обязанности главы администрации Северодонецка

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник своим указом назначил на должность исполняющего обязанности главы администрации Северодонецка Николая Моргунова.
В ЛНР назначили исполняющего обязанности главы администрации Северодонецка
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении правительства республики в Telegram-канале.

«Указом главы Луганской Народной Республики на должность исполняющего обязанности главы администрации города Северодонецка ЛНР назначен Моргунов Николай Викторович», — заявили в правительстве.

Ранее Пасечник сообщил, что на данный момент идёт поиск кандидатуры на пост руководителя администрации города Лисичанска.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.

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