В ЛНР назначили исполняющего обязанности главы администрации Северодонецка

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник своим указом назначил на должность исполняющего обязанности главы администрации Северодонецка Николая Моргунова.

Об этом говорится в сообщении правительства республики в Telegram-канале.

«Указом главы Луганской Народной Республики на должность исполняющего обязанности главы администрации города Северодонецка ЛНР назначен Моргунов Николай Викторович», — заявили в правительстве.

Ранее Пасечник сообщил, что на данный момент идёт поиск кандидатуры на пост руководителя администрации города Лисичанска.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.