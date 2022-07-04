На Украине заявили, что установили флаг страны на острове Змеиный
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«Я могу сообщить, что флаг Украины на острове Змеиный установлен», — цитирует её ТАСС.
Ранее замначальника оперативного управления Генштаба Алексей Громов заявил, что украинский Генштаб сообщил о намерении ВСУ взять остров Змеиный «под физический контроль».
30 июня Министерство обороны России заявило, что в качестве шага доброй воли российские ВС завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон.
Выводом войск со Змеиного Россия демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации коридора по вывозу сельхозпродукции с Украины.