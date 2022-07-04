На Украине заявили, что установили флаг страны на острове Змеиный

Украинские военные установили флаг Украины на острове Змеиный в Чёрном море, заявила руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» украинского Минобороны Наталья Гуменюк.

«Я могу сообщить, что флаг Украины на острове Змеиный установлен», — цитирует её ТАСС.

Ранее замначальника оперативного управления Генштаба Алексей Громов заявил, что украинский Генштаб сообщил о намерении ВСУ взять остров Змеиный «под физический контроль».

30 июня Министерство обороны России заявило, что в качестве шага доброй воли российские ВС завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон.

Выводом войск со Змеиного Россия демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации коридора по вывозу сельхозпродукции с Украины.