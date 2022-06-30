Минобороны России вывело гарнизон с острова Змеиный в качестве шага доброй воли

В качестве шага доброй воли ВС России завершили выполнение задач на острове Змеиный и в четверг, 30 июня, вывели находившийся там гарнизон.

Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что теперь слово за Киевом, который до сих пор не разминировал побережье Чёрного моря, включая припортовые акватории.

В российском Минобороны отметили, что выводом войск со Змеиного Россия демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации коридора по вывозу сельхозпродукции с Украины.

«Данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Чёрного моря», — добавили в ведомстве.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем подробно изложил оценки положения дел на Украине, в ДНР и ЛНР, в том числе в контексте проблемы поставок сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки.