Минобороны России вывело гарнизон с острова Змеиный в качестве шага доброй воли

Короткая ссылка
В качестве шага доброй воли ВС России завершили выполнение задач на острове Змеиный и в четверг, 30 июня, вывели находившийся там гарнизон.
Минобороны России вывело гарнизон с острова Змеиный в качестве шага доброй воли
  • РИА Новости

Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что теперь слово за Киевом, который до сих пор не разминировал побережье Чёрного моря, включая припортовые акватории.

В российском Минобороны отметили, что выводом войск со Змеиного Россия демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации коридора по вывозу сельхозпродукции с Украины.

«Данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Чёрного моря», — добавили в ведомстве.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем подробно изложил оценки положения дел на Украине, в ДНР и ЛНР, в том числе в контексте проблемы поставок сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить