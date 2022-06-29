Лавров изложил Генсеку ООН оценки положения дел на Украине, в ДНР и ЛНР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем подробно изложил ему оценки положения дел на Украине, в ДНР и ЛНР, в том числе в контексте проблемы поставок сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки.

«Подчеркивалось, что вывозу украинского зерна препятствует минирование Киевом акватории Чёрного моря», — сообщил российский МИД.

Также Лавров напомнил о готовности России продолжать выполнять свои обязательства по экспорту продовольствия и удобрений, несмотря на то, что это осложняется незаконными односторонними санкциями западных государств и разрывом глобальных производственно-сбытовых цепочек.

27 июня президенты России и Бразилии Владимир Путин и Жаир Болсонару в ходе телефонного разговора обсудили проблематику глобальной продовольственной безопасности.