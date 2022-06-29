Лавров изложил Генсеку ООН оценки положения дел на Украине, в ДНР и ЛНР
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«Подчеркивалось, что вывозу украинского зерна препятствует минирование Киевом акватории Чёрного моря», — сообщил российский МИД.
Также Лавров напомнил о готовности России продолжать выполнять свои обязательства по экспорту продовольствия и удобрений, несмотря на то, что это осложняется незаконными односторонними санкциями западных государств и разрывом глобальных производственно-сбытовых цепочек.
27 июня президенты России и Бразилии Владимир Путин и Жаир Болсонару в ходе телефонного разговора обсудили проблематику глобальной продовольственной безопасности.