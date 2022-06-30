Украинский Генштаб сообщил о планах ВСУ восстановить присутствие на острове Змеиный

Украинский Генштаб сообщил, что ВСУ намерены взять остров Змеиный «под физический контроль». С таким заявлением на брифинге выступил замначальника оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

«Сейчас наших военных на острове нет, но это будет… В планах ВСУ есть установление физического контроля всего острова, на данный момент мы его контролируем с помощью нашего оружия», — приводит его слова РИА Новости.

30 июня Министерство обороны России заявило, что в качестве шага доброй воли российские ВС завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон.

Выводом войск со Змеиного Россия демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации коридора по вывозу сельхозпродукции с Украины.