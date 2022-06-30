«В качестве шага доброй воли»: Минобороны РФ сообщило о выводе войск с острова Змеиный

Вооружённые силы РФ вывели свой гарнизон с острова Змеиный, сообщили в Минобороны России. Как отметили в ведомстве, этот шаг доброй воли должен продемонстрировать мировому сообществу, что российская сторона не препятствует усилиям ООН по организации вывоза сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Теперь Киев лишился возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, отметили в МО. При этом Украина до сих пор не разминировала побережье Чёрного моря у своих берегов, напомнили в Минобороны.

В четверг, 30 июня, Вооружённые силы Российской Федерации в качестве шага доброй воли вывели с острова Змеиный находившийся там гарнизон, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Чёрного моря», — сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что теперь дело за украинской стороной, которая до сих пор не разминировала побережье Чёрного моря у своих берегов, включая припортовые акватории.

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Решение военного командования России о выводе войск с острова Змеиный лишает Запад и Киев любых аргументов для продвижения мифа о том, что РФ якобы провоцирует продовольственный кризис, заявил RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

«Я считаю, это правильное стратегическое решение, которое позволяет, с одной стороны, сохранить дистанционный контроль за островом Змеиный, а с другой стороны, избежать жертв и потерь среди военной техники», — заметил он.

В свою очередь, капитан 1-го ранга запаса военный эксперт Василий Дандыкин считает, что в Киеве жест доброй воли со стороны Москвы воспримут как собственную «перемогу» на фоне военных провалов на всех фронтах.

«ВСУ ничего не могут сделать ни на донецком фронте, ни на Харьковском направлении — всё трещит по швам. Если же киевский режим попытается использовать этот остров в военных целях, то никакой проблемы в том, чтобы уничтожить боевые средства Украины, не существует», — подчеркнул он в беседе с RT.

Сводка о ходе спецоперации

Официальный представитель Минобороны РФ сообщил, что в районе Днепропетровска высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен пункт управления оперативно-стратегической группировки «Хортица».

Также в ходе ударов ВКС России по пункту управления 123-й бригады территориальной обороны, месту расположения иностранных наёмников в Николаеве, складу боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады в Николаевской области за минувшие сутки были уничтожены свыше 20 украинских военнослужащих и более 80 иностранных боевиков, шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники, более 1 тыс. артиллерийских снарядов, 300 миномётных мин и 100 выстрелов для ПЗРК.

«В результате огневого поражения позиций ВСУ в районах населённых пунктов Берестовое и Авдеевка Донецкой Народной Республики безвозвратные потери в подразделениях 14-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад составили более 50%. Данные подразделения отведены в тыл для восстановления боеспособности. Из-за высоких потерь и неудовлетворительного снабжения 34-го батальона 57-й мотопехотной бригады за сутки самовольно оставили занимаемые позиции 13 военнослужащих, включая офицеров», — добавил он.

Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы поражено два взвода реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» и два артиллерийских взвода «Гиацинт-Б».

Авиация ВКС России в воздухе сбила два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины, а также ликвидировала самоходную огневую установку ЗРК «Бук-М1» и радиолокационную станцию ЗРК С-300. Российские средства ПВО, в свою очередь, уничтожили Су-27 Воздушных сил Украины, девять беспилотников и перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня.

Лисичанск

Лисичанск будет освобождён от украинских националистов в ближайшие дни, заявил посол Луганской Народной Республики Родион Мирошник в эфире «Соловьёв LIVE».

«До полного освобождения, я надеюсь, нам осталось считать дни», — сказал дипломат.

По его словам, после того, как Лисичанск и его пригороды перейдут под контроль союзных войск, можно будет говорить об освобождении ЛНР. Посол рассказал, что в городе практически не осталось украинского военного командования: «То есть там остаются бойцы теробороны, там остаются какие-то представители «ошмётков» нацбатов разномастных и там были когда-то представители ГУР, но я не уверен, что они там остались на сегодняшний день».

Ранее Мирошник сообщил, что союзные войска захватили территорию Лисичанского нефтеперерабатывающего завода и полностью перекрыли трассу Лисичанск — Артёмовск.

Вместе с тем подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что киевский режим отдал украинской группировке войск в Лисичанске и его окрестностях приказ отступать. При этом солдаты ВСУ бросают военную технику из-за нехватки горюче-смазочных материалов.