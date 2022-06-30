Министерство обороны России сообщило, что безвозвратные потери ВСУ в подразделениях 14-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад в районе Берестового и Авдеевки (ДНР) составили более 50%.

«В результате огневого поражения позиций ВСУ в районах населённых пунктов Берестовое и Авдеевка ДНР безвозвратные потери в подразделениях 14-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад составили более 50%», — заявил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Он добавил, что данные подразделения украинских войск отвели в тыл с целью восстановления их боеспособности.

Также Конашенков рассказал, что в связи с высокими потерями и неудовлетворительным снабжением 34-го батальона 57-й мотопехотной бригады за сутки самовольно оставили занимаемые позиции 13 военнослужащих, в том числе офицеры.

Минобороны России сообщило о безвозвратных потерях ВСУ в районе Берестового и Авдеевки

Ранее Минобороны сообщило, что Воздушно-космические силы России за минувшие сутки ликвидировали более 80 иностранных боевиков в Николаеве.