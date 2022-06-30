Минобороны России: авиаударами уничтожены более 80 наёмников в Николаеве

Воздушно-космические силы России за минувшие сутки ликвидировали более 80 иностранных боевиков в Николаеве.

Об этом сообщает Минобороны России.

«... в результате высокоточных ударов ВКС России по пункту управления 123-й бригады территориальной обороны, месту расположения иностранных наёмников в городе Николаеве, а также по складу боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады в населённом пункте Шевченко Николаевской области уничтожены более 20 украинских военнослужащих и более 80 иностранных боевиков», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российская боевая авиация нанесла удар по базе подготовки иностранных наёмников на Украине в районе города Николаева.

29 июня стало известно, что из Лисичанска в район Северска за ночь вышли около 500 украинских военных и 74 наёмника.