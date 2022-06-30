Минобороны России: авиаударами уничтожены более 80 наёмников в Николаеве

Короткая ссылка
Воздушно-космические силы России за минувшие сутки ликвидировали более 80 иностранных боевиков в Николаеве.
Минобороны России: авиаударами уничтожены более 80 наёмников в Николаеве
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом сообщает Минобороны России.

«... в результате высокоточных ударов ВКС России по пункту управления 123-й бригады территориальной обороны, месту расположения иностранных наёмников в городе Николаеве, а также по складу боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады в населённом пункте Шевченко Николаевской области уничтожены более 20 украинских военнослужащих и более 80 иностранных боевиков», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российская боевая авиация нанесла удар по базе подготовки иностранных наёмников на Украине в районе города Николаева.

29 июня стало известно, что из Лисичанска в район Северска за ночь вышли около 500 украинских военных и 74 наёмника

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить