Минобороны России сообщило, что российская боевая авиация нанесла удар по базе подготовки иностранных наёмников на Украине в районе города Николаева.

Также сообщается об уничтожении четырёх пунктов управления, в том числе батальонов территориальной обороны «Харьков-1» и «Харьков-2» в районе Харькова.

Минобороны России сообщило об уничтожении базы подготовки наёмников в районе Николаева

Ранее помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что пойманные в ЛНР иностранные наёмники не получат статуса военнопленных.