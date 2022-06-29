Минобороны России сообщило об уничтожении базы подготовки наёмников в районе Николаева

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Минобороны России сообщило, что российская боевая авиация нанесла удар по базе подготовки иностранных наёмников на Украине в районе города Николаева.
Минобороны России сообщило об уничтожении базы подготовки наёмников в районе Николаева
  • РИА Новости

Также сообщается об уничтожении четырёх пунктов управления, в том числе батальонов территориальной обороны «Харьков-1» и «Харьков-2» в районе Харькова.

  • Минобороны России сообщило об уничтожении базы подготовки наёмников в районе Николаева

Ранее помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что пойманные в ЛНР иностранные наёмники не получат статуса военнопленных.

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