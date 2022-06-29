Минобороны России сообщило об уничтожении базы подготовки наёмников в районе Николаева
- РИА Новости
Также сообщается об уничтожении четырёх пунктов управления, в том числе батальонов территориальной обороны «Харьков-1» и «Харьков-2» в районе Харькова.
- Минобороны России сообщило об уничтожении базы подготовки наёмников в районе Николаева
Ранее помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что пойманные в ЛНР иностранные наёмники не получат статуса военнопленных.