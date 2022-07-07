ВКС России поразили склады с боеприпасами, где находились до 350 военных ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские ВКС поразили в Донецкой Народной Республике склады с боеприпасами, где находились до 350 украинских военных.

«В районе города Артёмовска Донецкой Народной Республики ВКС России поражены пункты временной дислокации и склады с боеприпасами подразделений 14-й и 72-й механизированных, а также 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ. На уничтоженных объектах находились до 350 человек личного состава и 20 единиц боевых бронированных машин», — заявили в оборонном ведомстве.

Вместе с этим в министерстве отметили, что на этом фоне военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады отказываются от участия в боевых действиях и массово дезертируют в тыловые районы.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что российские ВКС нанесли удары высокоточным оружием по корпусам цинкового завода «Мегатекс» в Константиновке, в результате чего уничтожены до 80 польских наёмников.