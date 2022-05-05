Александрова не смогла пробиться в финал теннисного турнира WTA в Мадриде

Россиянка Екатерина Александрова потерпела поражение от представительницы Туниса Онс Жабер в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

Встреча продолжалась один час и завершилась со счётом 2:6, 3:6.

Российская теннисистка допустила четыре двойные ошибки, один раз подала навылет и реализовала один из трёх брейк-пойнтов. Жабер один раз ошиблась на подаче, подала пять эйсов и взяла четыре подачи Александровой.

В финале Жабер встретится с победительницей пары Хиль Белен Тайхман (Швейцария) — Джессика Пегула (США).

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поздравил Александрову с выходом в полуфинал.