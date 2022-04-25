Агент Языджи заявил, что его клиент по-прежнему играет с болью в спине

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал о состоянии своего клиента после победы над «Динамо» (1:0) в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Он по-прежнему играет с болью в спине, поэтому сегодня ушёл на замену. Но самое главное — победа. Он очень счастлив, что команда выиграла. Сейчас Юсуфу лучше», — цитирует Чебеджи Sport24.

На 58-й минуте игры Языджи покинул поле. Напомним, что у игрока начались проблемы со здоровьем во время пребывания в расположении сборной Турции.

25-летний хавбек перешёл в ЦСКА зимой из «Лилля» и с тех пор провёл за российскую команду десять матчей, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий назвал матч с «Динамо» тяжёлой игрой равных соперников.