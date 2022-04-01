Пике: я выглядел как имбецил, когда защищал экс-президента «Барселоны» Бартомеу

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Защитник «Барселоны» Жерар Пике подверг критике бывшего президента каталонского футбольного клуба Хосепа Бартомеу.
Пике: я выглядел как имбецил, когда защищал экс-президента «Барселоны» Бартомеу
  • AP
  • © Joan Monfort

«Когда клуб нанял специальных людей для того, чтобы те критиковали игроков, Бартомеу в лицо мне и Лионелю Месси сказал, что ничего об этом не знает», — цитирует Пике Marca.

По его словам, он и Месси с пониманием отнеслись к ситуации и рассчитывали, что функционер примет меры.

«Лишь потом я узнал, что за это был ответственен сам Бартомеу. Он солгал мне, а я выглядел как имбецил, когда защищал его», — добавил Пике.

В 2020 году вокруг «Барселоны» разгорелся скандал. Бартомеу платил компании, занимающейся PR-технологиями, за создание ему позитивного имиджа в соцсетях. В то же время против игроков, критиковавших руководство сине-гранатовых, распространялась клевета. 

Ранее сообщалось, что аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси не планирует возвращаться в «Барселону».

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