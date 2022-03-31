Месси не вернётся в «Барселону» после заявлений президента клуба

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Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не планирует возвращаться в каталонскую «Барселону».
Месси не вернётся в «Барселону» после заявлений президента клуба
  • Gettyimages.ru

По информации TyC Sports, Месси не хочет возвращаться в каталонский клуб при нынешнем руководстве. Отмечается, что игрока обидели высказывания президента «Барсы» Жоана Лапорты о желании построить молодую команду. Он также заявил, что клуб не рассматривает вариант с возвращением Месси.

Напомним, что форвард летом 2021 года перешёл из каталонской команды в ПСЖ. Футболист в сезоне-2021/22 в 26 матчах во всех турнирах забил семь мячей и сделал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Педри надеется на возвращение Месси в «Барселону».

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