Месси не вернётся в «Барселону» после заявлений президента клуба
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По информации TyC Sports, Месси не хочет возвращаться в каталонский клуб при нынешнем руководстве. Отмечается, что игрока обидели высказывания президента «Барсы» Жоана Лапорты о желании построить молодую команду. Он также заявил, что клуб не рассматривает вариант с возвращением Месси.
Напомним, что форвард летом 2021 года перешёл из каталонской команды в ПСЖ. Футболист в сезоне-2021/22 в 26 матчах во всех турнирах забил семь мячей и сделал 11 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Педри надеется на возвращение Месси в «Барселону».